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14 Eylül 2017 21:56

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Bulgar ekibi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi

14 Eylül 2017 21:56



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre’nin aşırtma vuruşunda top kaleci Broun’dan oyun alanına geri döndü.


49. dakikada Lukoki’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paulo’nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


60. dakikada Elia’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler’in çalım atıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


61. dakikada kaleci Broun’un hatasını değerlendiren Mossoro ceza sahası içinde kaptığı topa yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Broun kornere çeldi.


77. dakikada Emre’nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Frei kaleciyle karşı karşıya kalarak dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Stefan Johannesson xx, Fredrik Nilsson xx, Magnus Sjöblom xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, Epureanu xx, Clichy xx, Emre xxx, Gökhan İnler x, Visca xx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 ?), Elia xx (Kerim Frei dk. 73 x), Adebayor xx (Mevlüt Erdinç dk. 65 x)


Yedekler: Mert Günok, İrfan Can Kahveci, da Costa, Alparslan Erdem


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Ludogorets: Broun xx, Cicinho xx, Moti xx, Plastun xx, Batista xx, Goralski xx (Sasha dk. 77 x), Anicet xx, Dyakov xx, Lukoki xxx (Campanharo dk. 86 ?), Farias xx, Paulo xxx (Keşerü dk. 58 x)


Yedekler: Renan, Terziev, Vasilev, Kovachev


Teknik Direktör: Dimitar Dimitrov


Sarı kartlar: Elia, Caiçara, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)




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