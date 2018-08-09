UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (İlk yarı)

Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Burnley ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanatta gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Visca’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia’nın şutunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı.
28. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Taylor’ın ceza sahası içine açtığı ortada oluşan karambolden Tarkowski yararlanamadı ve Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.
30. dakikada sağ kanattan topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Joe Hart oyun alanı içine çeldi.
36. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Da Costa’nın kafa vuruşunu kaleci Joe Hart kornere çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Srdjan Jonavic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xx, Mahmut xx, İrfan Can xxx, Elia xx, Visca xxx, Bajic xx
Yedekler: Volkan, Attamah, Napoleoni, Jojic, Frei, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Burnley: Joe Hart xxx, Taylor xx, Mee xx, Tarkowski xxx, Bardsley xx, Hendrick xx, Westwood xx, Cork xx, Barnes xx, Gudmundsson xxx, Walters xx
Yedekler: Legzdins, Lowton, Vokes, Gibson, Ward, Lennon, Long
Teknik Direktör: Sean Dyche