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09 Ağustos 2018 21:48

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (İlk yarı)

09 Ağustos 2018 21:48

Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Burnley ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanatta gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Visca’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia’nın şutunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı.


28. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Taylor’ın ceza sahası içine açtığı ortada oluşan karambolden Tarkowski yararlanamadı ve Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.


30. dakikada sağ kanattan topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Joe Hart oyun alanı içine çeldi.


36. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Da Costa’nın kafa vuruşunu kaleci Joe Hart kornere çeldi.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Srdjan Jonavic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xx, Mahmut xx, İrfan Can xxx, Elia xx, Visca xxx, Bajic xx


Yedekler: Volkan, Attamah, Napoleoni, Jojic, Frei, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Burnley: Joe Hart xxx, Taylor xx, Mee xx, Tarkowski xxx, Bardsley xx, Hendrick xx, Westwood xx, Cork xx, Barnes xx, Gudmundsson xxx, Walters xx


Yedekler: Legzdins, Lowton, Vokes, Gibson, Ward, Lennon, Long


Teknik Direktör: Sean Dyche




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