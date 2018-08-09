UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (Maç sonucu)

Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Burnley’i ağırladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Joe Hart’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Hendrick’in yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.
61. dakikada Epureanu’nun ceza sahasına yaptığı ortada Visca’nın kafayla indirdiği topla buluşan Jojic’in şutu direğin yanından dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanatta köşe vuruşu kullanan Emre’nin ortasında ceza sahası içinde Mahmut’un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Srdjan Jonavic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xx, Mahmut xx, İrfan Can x (Jojic dk. 58 ?), Elia xx (Frei dk. 83 ?), Visca xxx, Bajic x (Napoleoni dk. 89 ?)
Yedekler: Volkan, Attamah, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Burnley: Joe Hart xxx, Taylor xx, Mee xx, Tarkowski xxx, Bardsley xx, Hendrick xx, Westwood xx, Cork xx, Barnes xx (Lennon dk. 78 ?), Gudmundsson xx (Vokes dk. 62 x), Walters xx
Yedekler: Legzdins, Lowton, Gibson, Ward, Long
Teknik Direktör: Sean Dyche
Sarı kartlar: Barnes, Joe Hart, Lennon (Burnley), Da Costa (Başakşehir)