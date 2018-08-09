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09 Ağustos 2018 22:53

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Burnley: 0 (Maç sonucu)

09 Ağustos 2018 22:53

Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Burnley’i ağırladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Joe Hart’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Hendrick’in yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.


61. dakikada Epureanu’nun ceza sahasına yaptığı ortada Visca’nın kafayla indirdiği topla buluşan Jojic’in şutu direğin yanından dışarı çıktı.


74. dakikada sol kanatta köşe vuruşu kullanan Emre’nin ortasında ceza sahası içinde Mahmut’un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Srdjan Jonavic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Emre xx, Mahmut xx, İrfan Can x (Jojic dk. 58 ?), Elia xx (Frei dk. 83 ?), Visca xxx, Bajic x (Napoleoni dk. 89 ?)


Yedekler: Volkan, Attamah, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Burnley: Joe Hart xxx, Taylor xx, Mee xx, Tarkowski xxx, Bardsley xx, Hendrick xx, Westwood xx, Cork xx, Barnes xx (Lennon dk. 78 ?), Gudmundsson xx (Vokes dk. 62 x), Walters xx


Yedekler: Legzdins, Lowton, Gibson, Ward, Long


Teknik Direktör: Sean Dyche


Sarı kartlar: Barnes, Joe Hart, Lennon (Burnley), Da Costa (Başakşehir)




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