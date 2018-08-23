UEFA Avrupa Ligi: Partizan: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sol kanattan Zakaric’in ortasında arka direkte Ricardo Gomes’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
15. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında altıpas içinde Tolgay’ın kafasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
20. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tolgay’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada Zdjelar’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zakaric’in şutu az farkla auta gitti.
39. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın köşe atışında, ön direkte Larin’in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: FK Partizan
Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx
Partizan: Vladimir Stojkovic xx, Svetozar Markovic xx, Nemanja Miletic xx, Nemanja Miletic xx, Marc Valiente xx, Goran Zakaric xx, Nebojsa Kosovic xx, Sasa Zdjelar xx, Danilo Pantic xx, Marko Jankovic x (Djordje Ivanovic dk. 35 x), Ricardo Gomes xx
Yedekler: Filip Kljajic, Aleksandar Scekic, Gabriel Enache, Seydouba Soumah, Milan Smiljanic, Djordje Ivanovic, Nemanja Nikolic
Teknik Direktör: Zoran Mirkovic
Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Adriano xx, Vida xx, Gary Medel xx, Necip Uysal x, Tolgay Arslan xxx, Ricardo Quaresma xxx, Caner Erkin xx, Cyle Larin xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ricardo Gomes (dk. 14) (Partizan), Tolgay Arslan (dk. 15) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kosovic, Ivanovic, Miletic (Partizan)