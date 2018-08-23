UEFA Avrupa Ligi: Partizan: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Zakaric’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Miletic’in kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.
61. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında arka direkte Caner’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
81. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Gökhan Gönül’ün kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
Stat: FK Partizan
Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx
Partizan: Vladimir Stojkovic xx, Svetozar Markovic xx, Nemanja Miletic xx, Nemanja Miletic xx, Marc Valiente xx, Goran Zakaric xx, Nebojsa Kosovic xx (Scekic dk. 66 x), Sasa Zdjelar xx, Danilo Pantic xx, Marko Jankovic x (Djordje Ivanovic dk. 35 x), Ricardo Gomes xx (Nikolic dk. 74 x)
Yedekler: Filip Kljajic, Gabriel Enache, Seydouba Soumah, Milan Smiljanic
Teknik Direktör: Zoran Mirkovic
Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Pepe xx (Roco dk. 76 x), Gökhan Gönül xx, Adriano xx, Vida xx, Gary Medel xx, Necip Uysal x, Tolgay Arslan xxx (Güven Yalçın dk. 89 ?), Ricardo Quaresma xxx (Gökhan Töre dk. 79 x), Caner Erkin xx, Cyle Larin xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ricardo Gomes (dk. 14) (Partizan), Tolgay Arslan (dk. 15) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kosovic, Ivanovic, Miletic, Nikolic (Partizan), Caner, Tolgay Arslan, Larin (Beşiktaş)