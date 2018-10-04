UEFA Avrupa Ligi: Standard Liege: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Akhisarspor, deplasmanda Belçika ekibi Standard Liege ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, deplasmanda Belçika ekibi Standard Liege ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahasına sokulan Onur Ayık'ın şutunu kaleci Ochoa kurtardı.
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Laifis'in şutunda top auta çıktı.
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın şutu yandan dışarı gitti.
Stat: Dufrasne
Hakemler: Manuel Shuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Standard Liege: Ochoa, Sebastien Pocognoli, Luis Cavanda, Konstantinos Laifis, Christian Luyindama, Gojko Cimirot, Uche Agbo (Paul-Jose Mpoku dk. 76), Razvan Marin, Mehdi Carcela, Renaud Emond (Orlando Sad dk. 83 ?), Moussa Djenepo
Yedekler: Gillet, Milos Kosanovic, Collins Fai, Zinho Vanheusden, William Balikwisha
Teknik Direktör: Michel Preudhomme
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Güray Vural, Caner, Lopes, Aykut Çeviker, Bilal Kısa (Sissoko dk. 41), Barbosa, Josue, Onur Ayık (Regattin dk. 72), Seleznyov (Manu dk. 80 ?)
Yedekler: Lukac, Dany, Kadir Keleş, Onurcan Güler
Teknik Direktör: Cihat Aslan
Goller: Emond (dk. 17), Djenepo (dk. 40) (Standard Liege), Onur Ayık (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Mustafa Yumlu (dk. 82) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Sissoko (Akhisarspor), Djenepo (Standard Liege)