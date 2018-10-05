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UEFA, Galatasaray'ı yeniden inceleyecek

UEFA, Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelenmesi kararı aldı.


Galatasaray, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın dosyasının Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından yeniden inceleme kararı aldığını açıkladı. UEFA, Galatasaray tarafından gönderilen belgelerin tekrardan incelenmesi ve tekrardan değerlendirmesini istedi. UEFA ayrıca sarı-kırmızılılar ile 13 Haziran 2018'de yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının yürürlükte olacağını bildirdi.

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