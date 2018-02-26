UEFA Kongresi Bratislava’da yapıldı

UEFA Kongresi, UEFA’ya üye ülke federasyonların katılımı ile bugün Slovakya’nın Bratislava kentinde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın temsil ettiği kongrede İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea Sarobe, UEFA Yönetim Kurulu’na; Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ise FIFA başkan yardımcılığına birer yıl için seçildi. Sandor Csanyi’den boşalan FIFA Konseyi üyeliğine Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes getirildi.

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson, birliğin temsilcisi olarak UEFA Yönetim Kurulu’nun yeni üyesi oldu.

Ayrıca kongrede UEFA talimatlarındaki değişiklikler anlatılırken, UEFA Uluslar Ligi ve ulusal müsabakaların yeni statüsü ve takvimi de konuşuldu.

Bir sonraki UEFA Kongresi, 7 Şubat 2019’da Roma’da yapılacak.