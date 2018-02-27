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27 Şubat 2018 17:30

UEFA, Nasri kararını açıkladı

UEFA, Antalyaspor’un eski futbolcusu Samir Nasri’ye doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verdi.

UEFA, Nasri kararını açıkladı

27 Şubat 2018 17:30


UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nasri’nin, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) listesinde yer alan yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Nasri’nin 6 ay futboldan men edildiği duyuruldu. Nasri’nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyordu.


30 yaşındaki futbolcu Los Angeles’ta bir klinikte formda kalmak için aşı yaptırmış ve bu aşının yasal dozunu aşmıştı. Fransız oyuncunun futboldan 6 ay uzaklaştırılmasına karar verildi.


UEFA’dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği kaydedildi.




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