UEFA Regions’ Cup şampiyonu Zagreb oldu

Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile İrlanda Cumhuriyeti ekibi Region 2 arasındaki final müsabakası, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Zagreb, 26. dakikada Toni Adzic’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıp, tarihinde ilk kez UEFA Regions’ Cup’ta şampiyon oldu.

Kupa ve madalyaları UEFA Yönetim Kurulu üyeleri John Delaney ve Servet Yardımcı, turnuva elçisi olan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis takdim etti.

Final müsabakasını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.