Ön Eleme rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Benfica’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 bitti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kazanılan kornerde Valbuena soldan ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte Ayew’in vurduğu kafaya Neustadter dokunamadı ve top az farkla auta çıktı.

19. dakikada Fenerbahçe savunmasının çıkaramadığı top Castillo’da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Salvio ceza sahası dışından sert vurdu ancak az farkla auta gönderdi.

20. dakikada Eljif Elmas’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Isla, karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemedi.

21. dakikada Skrtel’in 3 kişiden sıyrılıp verdiği pasta topla buluşan Alper Potuk ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak kaleci Vlachodimos topu kornere çeldi.

26. dakikada Salvio’nun sağdan pasında Castillo bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Fernandes’i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

32. dakikada Isla’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eljif Elmas uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Vlachodimos bu pozisyonda gole izin vermedi.

43. dakikada Pizzi’nin uzun pasında oyuna sonradan dahil olan Ferreyra bir anda Volkan’la karşı karşıya kaldı. Volkan’ı çalımlayan Ferreyra’nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Hasan Ali Kaldırım soldan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Alper Potuk’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Ayew x, Eljif xxx, Giuliano x, Valbuena xx, Alper xxx

Yedekler: Kameni, Soldado, Mehmet Ekici, Dirar, Şener, Barış, Yiğithan

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Benfica: Vlachodimos xx, Almeida xx, Dias xxx, Jardel xx, Grimaldo xxx, Fejsa xx, Pizzi xx, Salvio xxx, Fernandes xxx, Cervi xxx, Castillo xx (Ferreyra dk. 34 x)

Yedekler: Svilar, Conti, Samedo, Zivkovic, Samaris, Silva

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Goller: Fernandes (dk. 26) (Benfica), Alper Potuk (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Eljif Elmas (Fenerbahçe)