Ön Eleme rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Benfica’yı konuk etti. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere biterken, Benfica turu geçen taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Fenerbahçe savunmasının çıkartamadığı top son olarak Cervi’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top üstten auta gitti.
61. dakikada Benfica hızlı çıktı. Top son olarak sol kanattan atağa katılan Pizzi’de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Volkan başarılıydı.
62. dakikada Ferreyra’nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekip boş pozisyondaki Salvio’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
68. dakikada Alper’in pasıyla topla buluşan Barış Alıcı, ceza sahası önünden plasesini yaptı. Kaleci Vlachodimos son anda topu kornere gönderdi.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x (Şener dk. 80 x), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xxx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew x, Eljif xxx, Giuliano x, Valbuena x (Soldado dk. 65 x), Alper xxx
Yedekler: Kameni, Mehmet Ekici, Dirar, Yiğithan
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Benfica: Vlachodimos xx, Almeida xx, Dias xxx, Jardel xx, Grimaldo xxx, Fejsa xx, Pizzi xx, Salvio xx (Semedo dk. 72 x), Fernandes xxx, Cervi xxx, Castillo xx (Ferreyra dk. 34 xx)
Yedekler: Svilar, Conti, Zivkovic, Samaris, Silva
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Goller: Fernandes (dk. 26) (Benfica), Alper Potuk (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Eljif Elmas, Şener (Fenerbahçe), Vlachodimos, Salvio, Dias, Pizzi (Benfica)