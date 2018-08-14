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14 Ağustos 2018 22:58

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme: Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme: Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (Maç sonucu)

14 Ağustos 2018 22:58

Ön Eleme rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Benfica’yı konuk etti. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 1-1 berabere biterken, Benfica turu geçen taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Fenerbahçe savunmasının çıkartamadığı top son olarak Cervi’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top üstten auta gitti.


61. dakikada Benfica hızlı çıktı. Top son olarak sol kanattan atağa katılan Pizzi’de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Volkan başarılıydı.


62. dakikada Ferreyra’nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekip boş pozisyondaki Salvio’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.


68. dakikada Alper’in pasıyla topla buluşan Barış Alıcı, ceza sahası önünden plasesini yaptı. Kaleci Vlachodimos son anda topu kornere gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x (Şener dk. 80 x), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xxx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew x, Eljif xxx, Giuliano x, Valbuena x (Soldado dk. 65 x), Alper xxx


Yedekler: Kameni, Mehmet Ekici, Dirar, Yiğithan


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Benfica: Vlachodimos xx, Almeida xx, Dias xxx, Jardel xx, Grimaldo xxx, Fejsa xx, Pizzi xx, Salvio xx (Semedo dk. 72 x), Fernandes xxx, Cervi xxx, Castillo xx (Ferreyra dk. 34 xx)


Yedekler: Svilar, Conti, Zivkovic, Samaris, Silva


Teknik Direktör: Rui Vitoria


Goller: Fernandes (dk. 26) (Benfica), Alper Potuk (dk. 45+1) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Eljif Elmas, Şener (Fenerbahçe), Vlachodimos, Salvio, Dias, Pizzi (Benfica)




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