UEFA Şampiyonlar Ligi: Benfica: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ön Eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmandan Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Giuliano’nun ceza sahası gerisi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Vlachodimos’da kaldı.
27. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Gedson Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.
33. dakikada Cervi’nin sol kanattan vuruşunda Volkan’dan dönen topu Skrtel kornere yolladı.
40. dakikada ceza sahası içi sol kattan Giuliano’nun kafa ile indirdiği topa ceza yayında gelişine vuran Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx
Benfica: Vlachodimos xx, Ruben Dias xx, Almeida xx, Nivaldo xx, Grimaldo xx, Fejsa xx, Pizzi xx, Gedson Fernandes x, Franco Cervi xx, Salvio xx, Ferreyra xx
Yedekler: Mile Svilar, German Conti, Rafa Silva, Andreas Samaris, Andrija Zivkovic, Alfa Semedo, Nicolas Castillo
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Mauricio Isla xx, Giuliano xx, Elif Elmas xx, Mehmet Topal xx, Nabil Dirar xx, Valbuena xx, Alper xx
Yedekler: Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Mehmet Ekici, Barış, Ozan Tufan, Soldado
Teknik Direktör: Phillip Cocu