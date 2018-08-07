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07 Ağustos 2018 22:48

UEFA Şampiyonlar Ligi: Benfica: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Benfica: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

07 Ağustos 2018 22:48

Ön Eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmandan Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada Giuliano’nun ceza sahası gerisi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Vlachodimos’da kaldı.


27. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Gedson Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.


33. dakikada Cervi’nin sol kanattan vuruşunda Volkan’dan dönen topu Skrtel kornere yolladı.


40. dakikada ceza sahası içi sol kattan Giuliano’nun kafa ile indirdiği topa ceza yayında gelişine vuran Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.



Stat: Estadio da Luz


Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx


Benfica: Vlachodimos xx, Ruben Dias xx, Almeida xx, Nivaldo xx, Grimaldo xx, Fejsa xx, Pizzi xx, Gedson Fernandes x, Franco Cervi xx, Salvio xx, Ferreyra xx


Yedekler: Mile Svilar, German Conti, Rafa Silva, Andreas Samaris, Andrija Zivkovic, Alfa Semedo, Nicolas Castillo


Teknik Direktör: Rui Vitoria


Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Mauricio Isla xx, Giuliano xx, Elif Elmas xx, Mehmet Topal xx, Nabil Dirar xx, Valbuena xx, Alper xx


Yedekler: Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Mehmet Ekici, Barış, Ozan Tufan, Soldado


Teknik Direktör: Phillip Cocu




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