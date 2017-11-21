UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Porto: 1 (İlk yarı)

maçında Beşiktaş, sahasında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Babel’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jose sektirdi. Seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.
29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo’nun içeri çevirdiği topa ön direkte Felipe’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Adriano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.
39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo’nun içeri yaptığı ortada ön direkte Aboubakar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, sol çaprazdan ceza sahası içine girip, 3 kişinin arasından pasını Talisca’ya aktardı. Kale önünde topla buluşan Talisca’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian Devis xx, Roberto Diaz Perez del Plomar xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Tolgay xx, Atiba xx, Quaresma xx, Talisca xxx, Babel xxx, Cenk xxx
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Oğuzhan, Medel, Lens, Caner
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Porto: Jose Sa xx, Pereira xx, Felipe xxx, Marcano xx, Alex Telles xx, Danilo xx, Herrera xx, Ricardo xx, Oliveira xx, Brahimi xxx, Aboubakar xx
Yedekler: Casillas, Hernani, Torres, Corona, Layun, Andre, Reyes
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Goller: Felipe (dk. 29) (Porto), Talisca (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Herrera, Maxi Pereira (Porto), Talisca (Beşiktaş)