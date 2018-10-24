UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Schalke 04: 0 (Maç sonucu)

maçında Galatasaray, taraftarı önünde Alman temsilcisi Schalke'yi konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ani gelişen Schalke atağında Embolo'nun şutunda Muslera gole izin vermezken, Embolo dönen topa bir kez daha vurdu, bu kez Ozan Kabak topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada Uth'un pasında sol kanatta topla buluşan Konoplyanka, Linnes'i geçip ortasını yaptı. Embolo'nun kafasında Muslera kalesini gole kapattı.

63. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Embolo, Maicon'u geçerek çaprazdan sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

84. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topa ceza sahası dışından Rudy vurdu. Donk'a çarpan top McKennie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera topu kontrol etti.

88. dakikada Rudy'nin savunmanın arkasına verdiği pasta Skrzybski, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

90+4. dakikada orta sahada topla buluşan Belhanda, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozanx, Nagatomo (Ömer dk. 81), Donk, Ndiaye, Sinan (Selçuk dk. 61), Belhanda, Rodrigues, Eren (Muğdat dk. 70)

Yedekler: İsmail, Mariano, Ahmet, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli , Uth (Burgstaller dk. 90 ?), Suat Serdar, Konoplyanka (Skrzybski dk. 77), Embolo (McKennie dk. 81)

Yedekler: Lenze, Bentaleb, Harit, Schdpf

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kartlar: Embolo (Schalke), Nagatomo, Linnes, Belhanda (Galatasaray)