UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun sol çaprazdan direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, rakibinden sıyrılıp önünü açtı ve uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Rodrigues meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

21. dakikada Fernandes'in pasıyla son çizgide topla buluşan Kverkvelia, müsait pozisyondaki Aleksei Miranchuk'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Muslera son anda çizgi üzerinde topa sahip oldu.

26. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, son çizgiye kadar inip kale sahası içine ortaladı. Eren Derdiyok mutlak pozisyonda topa dokunamadı.

29. dakikada Fernandes'in kullandığı korner atışında top Krychowiak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Kverkvelia yakın mesafeden vurdu, Fernando kafayla topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Aleksi Miranchuk'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Farfan iyi yükselip kafayı vurdu ancak top direğin hemen üzerinden auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Mariano, Maicon, Selçuk, Sinan, Onyekuru, Ozan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Denisov, Manuel Fernandes, Höwedes, Krychowiak, Aleksei Miranchuk, Farfan

Yedekler: Kochenkov, Barinov, Anton Miranchuk, Tarasov, Eder, Rotenberg, Lysov

Teknik Direktör: Yuri Semin

Gol: Rodrigues (dk. 9) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Corluka (Lokomotiv Moskova), Ndiaye (Galatasaray)