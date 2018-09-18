UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova’yı konuk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar Rodrigues, Eren ve Selçuk'un golleriyle mücadeleyi 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Farfan'ın pasında topla buluşan Krychowiak ceza sahası dışında çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera uzanarak topun kaleye gitmesini engelledi.
56. dakikada sağ kanattan atılan pasla topla buluşan Ndiaye uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme bu pozisyonda topu güçlükle kornere gönderdi.
65. dakikada Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.
67. dakikada Emre Akbaba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok yerden düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 2-0
71. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, güzel bir hareketle rakibini geçip sağ ayağıyla ceza sahasına ortaladı. Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda kaleci Guilherme topu çizgi üzerinde kontrol etti.
76. dakikada Muslera'nın uzun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girer girmez vurdu ancak kaleci topu kornere gönderdi.
87. dakikada Lokomotiv Moskova hızlı çıktı. Bu pozisyonda Denisov'u düşüren Ndiaye, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+2. dakikada Onyekuru kendi yarı sahasından getirdiği topta pası Emre'ye aktardı. Kaleciyi çalımlayan Emre, yerde kaldı ve hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi.
90+4 Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Selçuk İnan farkı 3'e çıkaran isim oldu. 3-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda (Maicon dk. 73), Rodrigues (Selçuk dk. 90+1), Eren (Onyekuru dk. 82 ?)
Yedekler: İsmail, Mariano, Sinan, Ozan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev (Eder dk. 69), Kverkvelia, Corluka, Idowu, Denisov, Manuel Fernandes, Höwedes, Krychowiak, Aleksei Miranchuk (Anton Miranchuk dk. 86 ?), Farfan
Yedekler: Kochenkov, Barinov, Tarasov, Rotenberg, Lysov
Teknik Direktör: Yuri Semin
Goller: Rodrigues (dk. 9), Eren Derdiyok (dk. 67), Selçuk İnan (dk. 90+2 pen.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Ndiaye (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Corluka, Idowu, Denisov, Guilherme (Lokomotiv Moskova), Fernando (Galatasaray)