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13 Eylül 2017 22:33

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi

13 Eylül 2017 22:33

Mücadelede ilk yarı Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Talisca’nın pasından ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Babel’in vuruşunda top savunmadan auta gitti.


13. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


19. dakikada Tiquinho Soares’in kafa ile indirdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Torres’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


21. dakikada Alex Telles’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tosic topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1


28. dakikada Ryan Babel’in pası ile ceza yayı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun’un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Casillas’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2


33. dakikada topla birlikte ilerleyen Soares’in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Estadio do Dragao


Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx


Porto: Casillas xx, Ricardo Pereira xx, Alex Telles xx, Felipe Augusto xx, Ivan Marcano xx, Yacine Brahimi xx, Danilo Pereira xx, Jesus Corona xx, Oliver Torres xx, Moussa Marega xx, Tiquinho Soares xx


Yedekler: Jose Sa, Diego Reyes, Miguel Layun, Andre Andre, Hector Herrera, Otavio, Hernani Fortes


Teknik Direktör: Sergio Conceiçao


Beşiktaş: Fabri xx, Pepe xx, Adriano Correia xx, Caner Erkin xx, Tosic xx, Ryan Babel xx, Talisca xx, Atiba Hutchinson xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Cenk Tosun xx


Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Gary Medel, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Talisca (dk. 13), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş), Tosic (dk. 21 k.k.) (Porto)


Sarı kart: Ricardo Pereira (Porto)




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