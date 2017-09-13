Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 23:38

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi

13 Eylül 2017 23:38

Mücadele Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Ricardo Pereira’in sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahasına giden topa Soares bekletmeden çok sert vurdu meşin yuvarlak savunmadan döndü.


55. dakikada Quaresma’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cenk Tosun’un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


61. dakikada Yacine Brahimi’nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tiquinho Soares’in vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.


78. dakikada Ricardo Pereira’nın sağ kanttan ortasında ceza sahası içinde Brahimi’n beklemeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.


86. dakikada sağ çaprazdan Negredo ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Babel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Estadio do Dragao


Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx


Porto: Casillas xx, Ricardo Pereira xxx, Alex Telles xx, Felipe Augusto xx, Ivan Marcano xx, Yacine Brahimi xx, Danilo Pereira x (Hernani Fortes dk. 82 x), Jesus Corona x (Andre dk. 46 xx), Oliver Torres x (Otavio dk. 46 x), Moussa Marega xx, Tiquinho Soares xx


Yedekler: Jose Sa, Diego Reyes, Miguel Layun, Hector Herrera


Teknik Direktör: Sergio Conceiçao


Beşiktaş: Fabri xx, Pepe xx, Adriano Correia xx (Necip dk. 87 ?), Caner Erkin x, Tosic x, Ryan Babel xx, Talisca xx, Atiba Hutchinson xx, Quaresma xxx (Negredo dk. 73 xx), Oğuzhan xxx (Medel dk. 65 xx), Cenk Tosun xxx


Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Talisca (dk. 13), Cenk Tosun (dk. 28), Babel (dk. 86) (Beşiktaş), Tosic (dk. 21 k.k.) (Porto)


Sarı kartlar: Ricardo Pereira, Andre (Porto), Caner (Beşiktaş)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç