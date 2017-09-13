UEFA Şampiyonlar Ligi

Mücadele Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ricardo Pereira’in sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahasına giden topa Soares bekletmeden çok sert vurdu meşin yuvarlak savunmadan döndü.
55. dakikada Quaresma’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cenk Tosun’un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
61. dakikada Yacine Brahimi’nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tiquinho Soares’in vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.
78. dakikada Ricardo Pereira’nın sağ kanttan ortasında ceza sahası içinde Brahimi’n beklemeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.
86. dakikada sağ çaprazdan Negredo ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Babel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Estadio do Dragao
Hakemler: Anthony Taylor xx, Gary Beswick xx, Adam Nunn xx
Porto: Casillas xx, Ricardo Pereira xxx, Alex Telles xx, Felipe Augusto xx, Ivan Marcano xx, Yacine Brahimi xx, Danilo Pereira x (Hernani Fortes dk. 82 x), Jesus Corona x (Andre dk. 46 xx), Oliver Torres x (Otavio dk. 46 x), Moussa Marega xx, Tiquinho Soares xx
Yedekler: Jose Sa, Diego Reyes, Miguel Layun, Hector Herrera
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Beşiktaş: Fabri xx, Pepe xx, Adriano Correia xx (Necip dk. 87 ?), Caner Erkin x, Tosic x, Ryan Babel xx, Talisca xx, Atiba Hutchinson xx, Quaresma xxx (Negredo dk. 73 xx), Oğuzhan xxx (Medel dk. 65 xx), Cenk Tosun xxx
Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Talisca (dk. 13), Cenk Tosun (dk. 28), Babel (dk. 86) (Beşiktaş), Tosic (dk. 21 k.k.) (Porto)
Sarı kartlar: Ricardo Pereira, Andre (Porto), Caner (Beşiktaş)