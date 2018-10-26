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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu 'Edin Dzeko'

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Dzeko, 3-0 yendikleri CSKA Moskova karşısında 2 gol, 1 asistle oynamıştı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi futbolcusu da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, haftanın en iyi futbolcusu seçildi. Dzeko, G Grubu'nda evinde CSKA Moskova karşısında 3-0 galip geldikleri müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Boşnak futbolcu, Cengiz Ünder'in fileleri havalandırdığı pozisyonda gol pasını vermişti.


Edin Dzeko, Liverpool'dan Mohammed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile aday gösterilmişti.

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