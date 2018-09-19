UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol Garry Rodrigues'ten

Bu sezon Süper Lig'de 2 gol atan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Garry Rodrigues, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk golünü kaydetti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan Rodrigues, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova oynadığı maçta açılışı Garry Rodrigues yaptı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası yayından sert vuruş yapan Rodrigues, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, Cimbom'un da Avrupa'da bu sezonki ilk golü kaydetti.

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan Rodrigues, bu ligdeki ilk golünü de L. Moskova'ya atmış oldu. Başarılı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rakip filelere 2 gol gönderdi.