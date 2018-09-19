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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray da sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1


Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2



B Grubu


Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0


Inter: 2 - Tottenham: 1



C Grubu


Liverpool: 3 - : Paris Saint-Germain: 2


Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0



D Grubu


Schalke 04: 1 - Porto: 1


Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0

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