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UEFA Uluslar B Ligi: İsveç: 2 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar Ligi B grubunda oynanan Türkiye ile İsveç karşılaştı.

Müsabaka Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetle sona erdi.


UEFA Uluslar Ligi B grubunda Türkiye deplasmanda İsveç ile karşılaştı. Müsabakanın 35. dakikasında İsveç sol kanattan açılan ortada Isaac Thelin ile 1-0 öne geçerken, ikinci yarının 49. dakikasında İsveç Viktor Claesson ile 2. golü buldu. Milliler 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 88. ve 90+2. dakikada Emre Akbaba'nın golleriyle öne geçti. Türkiye 2-0 geriden geldiğini maçı 3-2 kazandı.

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