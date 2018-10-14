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UEFA Uluslar Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2.

Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte gelişine vuran Georgi Dzhikia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


23. dakikada Guilherme Marinato'nun uzun pasında sol kanttan topla buluşan Artem Dzyuba'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlak kaleciyi de geçtikten sonra kaleye paralel giderken Aleksei Lonov dokunamayınca dışarı gitti.


36. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.



Stat: Fisht Olympic


Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka


Rusya: Guilherme Marinato, Roman Neustadter, Georgi Dzhikia, Mario Fernandes, Fedor Kudryashov, Aleksei Ionov, Yuri Gazinsky, Daler Kuzyaev, Roman Zobnin, Aleksandr Golovin, Artem Dzyuba


Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Ruslan Kambolov, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Denis Cheryshev, Dmitri Poloz, Anton Zabolotny


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Türkiye: Sinan Bolat, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun


Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Berkay Özcan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Ömer Bayram, Serdar Gürler, Yunus Mallı, Enes Ünal


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Gol: Roman Neustadter (dk. 20) (Rusya)


Sarı kart: Hasan Ali (Türkiye)

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