UEFA Uluslar Ligi: Rusya: 2 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2.
Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rusya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat topa hakim oldu.
61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Neustadter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Guilherme Marinato son anda çıkardı.
78. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında sol kanattan Golovin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Cheryshev meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Fisht Olympic
Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka
Rusya: Guilherme Marinato, Roman Neustadter, Georgi Dzhikia, Mario Fernandes, Fedor Kudryashov, Aleksei Ionov (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky, Daler Kuzyaev (Denis Cheryshev dk. 71), Roman Zobnin, Aleksandr Golovin (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba
Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Anton Zabolotny
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Türkiye: Sinan Bolat, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 63), Oğuzhan Özyakup (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)
Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)