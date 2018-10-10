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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Hollanda ile Almanya takımları arasında 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1.

Grup müsabakasını yönetecek.


Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 21:45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.


Cüneyt Çakır, bu müsabaka ile 45. A milli maçını yönetmiş olacak.

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