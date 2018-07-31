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31 Temmuz 2018 11:02

UEFA’dan Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’a görev

UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA’dan Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’a görev

31 Temmuz 2018 11:02

Ön Eleme Turu rövanş maçlarında FIFA kokartlı hakemler Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan görev alacak. Halil Umut Meler, Maribor-Chikhura maçını, Mete Kalkavan ise Hacken-RB Leipzig mücadelesini yönetecek.


FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler’e UEFA’dan görev geldi. Ön Eleme Turu rövanş mücadelelerinde Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler de düdük çalacak. 2 Ağustos Perşembe günü İsveç ekibi Hacken ile Alman temsilcisi RB Leipzig arasında oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Candar yapacak. Dördüncü hakem olarak da Yaşar Kemal Uğurlu sahada olacak.


Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise 2 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile Gürcistan temsilcisi Chikhura takımları arasında oynanacak Ön Eleme Turu rövanş maçını yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Arda Kardeşler ise mücadelenin döndüncü hakemi olacak.




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