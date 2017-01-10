Ufka Yolculuk, Astec Kitap Fuarı ile Almanya’da tanıtıldı

Uluslararası “Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması”, Astec Kitap ve Kültür Fuarı ile Almanya’da tanıtıldı.

Almanya’nın Rheinberg şehrinde 27 Aralık 2016 - 8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Eşraf Derneği öncülüğünde ’Ufka Yolculuk Tanıtım ve Kayıt Standı’ açıldı. Server Gençlik ve Spor Kulübü’nün ’Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması’ projesi altında farklı kategorilerde 7’den 70’e yarışma fırsatı veren ’kaybedeni olmayan ödüllü kitap okuma yarışması’, Türkiye ile beraber online olarak dünya genelinde gerçekleştiriliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nı daha geniş kesimlerle buluşturmak üzere iştirak edilen fuarda, Ufka Yolculuk standı ise ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. Yarışma hakkında bilgi verilip kayıt işlemleri yapılan standta, isteyenlere Ufka Yolculuk Çalışma Kitabı takdim edildi. Türkiye’nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan, yurt içinden ve dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, 1 milyon kişinin katılımı hedefleniyor. Kur’an-ı Kerim meali konusunda düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, ister Umre, ister Dosta Yolculuk isterse de para ödülü kazanacak.