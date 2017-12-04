Ufka Yolculuk Avrupa ülke temsilcileri toplantısı Almanya’da yapıldı

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında, ’Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü’ ve ’Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ teması ile 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenen toplantı 16 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan sunumlar ve istişareler sonrasında açıklamalarda bulunan Ufka Yolculuk Genel Koordinatörü Berg Deligöz, yeni projelerinden bahsederek, şöyle konuştu: "Yeni Ufka Yolculuk yurt dışı projemizi ülke temsilcilerimize aktardık. Proje kapsamında ülkeler kendi dillerinde, kendilerinin belirleyeceği yarışma kitabı, kendi belirleyecekleri takvim, kendi soru tipleri ile yarışma yapacaklar. Ülke temsilcilerimiz bu yeni yapıdan oldukça memnun oldular ve kendilerinin de esas olarak bu yapıyı istediklerini belirttiler. Bu yıl en azından Almanya ve İsveç bu şekilde yarışma yapacak".

Dünyanın her noktasından sınava katılım

Yapılan açıklamada, kayıtları 4 Mart 2018 tarihine kadar sürecek olan yarışmanın test usulü yazılı ve Türkçe online sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. İngilizce ve Arapça online sınavı ise 15 Nisan 2018 tarihinde kurumun internet sitesinden dünya genelinde gerçekleştirilecek. 2017 yılında ’Kur’an-ı Kerim Meali’ temasıyla düzenlenen yarışmaya 98 ülkeden 595 bin 372 kişi kayıt yaptırmıştı.