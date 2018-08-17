UFRAD’dan ’Ekonomide Milli Mücadele’ çağrısı

15 Temmuz ruhu ile ‘Ekonomide Milli Mücadele’ mesajının verildiği toplantıda, doların baskı altında tutuğu Türk ekonomisini yeniden atağa kaldıracak önemli konulara değinildi. AVM sahiplerine çağrıda bulunulan toplantıda, ekonomide seferberlik yürütülmesi adına mağaza kiralarının belirsizliğini sürdüren dolar yerine TL üzerinden alınması ya da döviz kurunun sabitlenmesi önerisi sunuldu. Toplantıda açıklamalarda bulunan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ”Milli iradeye diz çöktürmek için kur silahını kullanan dolar çetesine karşı, 15 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz lazım” dedi.

“Kiralar TL üzerinden alınsın”

Basın toplantısı sonrasında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, AVM’lerde döviz kuru üzerinden kiralama olmasını istemediklerini belirterek, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik baskıya karşı özel sektördeki birçok firmayı ekonomide seferberliğe davet etti. Türk lirasına yeniden değer kazandırmak için yerli markaların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Aydın, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti: “Döviz kurunun belirsizliği nedeniyle büyük bir markamız üç yüzden fazla mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Bu noktada ülkemizin ekonomisine iş insanları olarak destek vermek durumundayız. Nitekim AVM’ler ekonomimizde ürünlerimizi sergileme ve müşteriye ulaştırma noktasında çok önemli bir yerde duruyor. Yaşanan ekonomik baskıya karşı markalar ve AVM’ler arasında, hep birlikte bir sinerji oluşturmak gerekiyor. Bu nedenle AVM sahiplerine çağrımız, üreticiyi desteklesinler ve mağazalardan kiraları dolar üzerinden değil Türk lirası üzerinden alsınlar. Hiç olmazsa dolar kurunu her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde sabitleyelim. Buna uymayan AVM’lerde ise devletin adil iradesini görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Yerli markalar desteklenmeli”

Ekonominin canlanması ve rekabetin arttırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Cadde mağazacılığına da yönelim olmalı. Rekabeti arttırmak için sadece AVM’lerde değil caddelerde de markalar olmalı. AVM sektörünü zayıflatmayı değil markalarımızı büyütmeyi ve ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Aksi halde kendi ürünlerimizi dünya pazarlarında sergileyemeyiz. Dolayısıyla da bizden alınan ürünleri kendi etiketleriyle daha yüksek bir fiyata bize satmalarına izin vermiş oluruz. Bunun yanı sıra yerli ürünlere yönelmeliyiz. Şu an yerli ürünler pahalı olsa da ileride daha uygun fiyatlara satın alacağımız zaman da gelecek. Bütün yatırımlarımızı gözden geçirmeliyiz. Acil olmayan yatırımları öteleyip, uzun vadeli yatırım planları yapmalıyız. Paranın bol olduğu zamanı geride bıraktık. Lüksü bırakıp tasarrufa gitmemiz, daha çok çalışıp, üretip satmamız lazım. Burada yatırımcılarımıza düşen en önemli görev, kendi para birimimizi ön plana çıkarmalarıdır. AVM sahipleri de bu hususta hassasiyet göstermeli” diye konuştu.

Piyasalarda kur artışından dolayı oluşan güvensizlik ve düşen tüketici gücüne karşı markaların ve AVM’lerin birlikte hareket etmeleri ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Aydın;‘AVM’lerde dolar olarak alınan kiralarda TL’ye dönüş talep ediyoruz. Hiç olmazsa kuru sabitleyelim. Aksi halde AVM’lerdeki çok sayıda mağazamız bir bir kapanacak. Bu durum dolayısıyla binlerce kişinin de işsiz kalmasına ve uluslararası ekonomik pazarlarda ülkemizi temsil edecek markalarımızın zayıflamasına hatta yok olmasına neden olacağız” dedi.