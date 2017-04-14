Uğur Okulları’ndan Nevşehir Kapadokya’ya büyük yatırım

Uğur markasının 49 yıllık deneyimi, Nevşehir’de hizmet verecek yeni kampüsle Nevşehirli öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye genelinde açılacak 20 kampüsten bir tanesinin Nevşehir’de açılacağını belirterek, yaklaşık 9,5 milyon TL yatırımla Nevşehir merkezinde eğitimde öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Uğur Okulları bir tanesi Nevşehir’de olmak üzere 20 yeni okul yatırımlarını hayata geçiriyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 104 okul, 13 kampüs ve 20 yeni kampüs yatırımıyla eğitim sektörünün güçlü kurumları arasında yer alan okul, akademik ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim anlayışını Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırmayı hedefliyor.

“526 öğrenci kapasiteli Uğur Okulları Nevşehir Kapadokya Kampüsü Açılıyor”

Uğur Okulları, Nevşehir’de eğitim yatırımlarını paylaşmak üzere Nevşehir Museum Hotel Cappadocia’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu, “Okul öncesinden başlayarak hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. Yaklaşık yarım asırdır devam eden akademik başarı geleneğimizi yeni kampüslerimizde de sürdüreceğiz” dedi.

Yeni açılacak 24.000 metrekarelik kampüste 526 öğrencinin eğitim göreceğini vurgulayan Kulaberoğlu, toplam 75 çalışan, eğitimci ve idari kadro istihdam edileceğini belirtti. Kulaberoğlu, “Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinin yer aldığı toplamda 4.200 m2 kapalı alana sahip olan Uğur Okulları Nevşehir Kapadokya Kampüsümüzde, 22 derslik, kütüphane, kapalı - açık basketbol salonu, futbol sahası, tenis kortu, amfi tiyatro, mini golf sahası, STEM laboratuvarları yer alıyor. Uğur Okulları Nevşehir Kapadokya Kampüsü, fiziki şartların, öğrenme ortamları için en doğru şekilde hazırlandığı binada 2017-2018 eğitim öğretim yılına merhaba diyecek” dedi.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Geçtiğimiz yıl açılan 13 kampüsün ardından 20 yeni kampüs yatırımı daha yaptıklarını belirten Nevzat Kulaberoğlu “Uğur Okulları olarak, 49 yıllık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Uğur Okullarında her biri alanında deneyimli eğitmen kadromuzla, sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, erkenSTEM ve STEM eğitimi, kişisel ve akademik gelişimi destekleyen rehberlik ve kariyer hizmetlerimizle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı görev biliyoruz. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen ASDF eğitim sistemi ile öğrencilerimizin uluslararası projeler hayata geçirerek sosyal ve kültürel gelişim kazanmalarına önem veriyoruz. Bununla birlikte okullarımızda hizmet veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezimizin desteğiyle, öğrencilerimizin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazır olmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın En İyi Üniversitelerine Öğrenci Yetiştireceğiz”

Hedeflerinin Uğur Okulları’nda öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Kulaberoğlu, “Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. 5. sınıftan itibaren İngilizce ders saatleri artacak. Lisede ise Washington D.C. ve Toronto’daki dil okullarımızda ücretsiz olarak yazları dil eğitimi vereceğiz. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek” dedi.