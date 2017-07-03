Uğur Okulları’ndan öğrencilere kariyer desteği

TEOG sınavlarının ardından, okul puanlarının da dâhil edilerek hesaplandığı Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 30 Haziran tarihinde açıklandı. Sonuçlara göre Türkiye genelinde 500 tam puan alan öğrenci sayısı 176 olarak ilan edildi. 15 binin üzerinde öğrencinin TEOG-2’de tam puan almasının ardından, açıklanan YEP ile bu sayının 176’ya düşmesi okul puanlarının yerleştirme puanları için çok önemli bir faktör olduğunu kanıtladı.

TEOG sınav sistemini bir yıl daha tecrübe etmiş olmanın verdiği istatistiki değerler ve öğrencilerde oluşturduğu psikolojik durum göz önüne alındığında; okul puanları ve başta TUBİTAK ek puanının yerleştirme puanına eklenmesinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel açıklamalarda belirttiği okul aktivitelerinin de önümüzdeki yıllarda ek puan olarak dahil edilecek olmasının sınav sisteminin güvenilirliği ve geçerliliği anlamında verimli olduğu görüldü.

"Tercih yaparken yüzdelik dilim dikkate alınarak alternatifli listeler oluşturulmalı"

14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak TEOG tercihleri ile veliler ve öğrenciler için heyecanlı süreç başladı. Tercih süresinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında Uğur Okulları Rehberlik ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Tercih döneminde hem velilerin hem de öğrencilerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlardan ilki kapanan okullar sebebiyle, puanı yüksek öğrencilerin de yüzdelik dilimlerde yer alacak olmaları. Geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavlarının sonuç analizlerine baktığımızda, yerleştirme puanlarında bu yıl 1-2 puan yükselme olacağını öngörüyoruz. Rehber öğretmenlerin tercih desteği sunarken, öğrencilerin yüzdelik dilimleri üzerinden alternatifli olarak tercih listeleri oluşturmaları ve 25 tercih hakkını dikkatli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Listeler oluşturulurken okulların üniversitedeki başarıları, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygunluğu, fiziki koşulları ve ulaşım olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.

Daha sonra, "Önemli bir diğer husus ise YEP eşitliği durumunda öğrencinin sırasıyla hangi durumlarda öncelik kazanacağı. YEP eşitliği olması halinde tercihlerde sırasıyla; Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı üstünlüğüne, 8’nci, 7’nci ve 6’ncı sınıf başarı puanlarına, tercih önceliğine, eşitliğin devam etmesi halinde de özürsüz devamsız gün sayısının azlığına bakılarak değerlendirmeler yapılacak“ ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Sınav, Yayın ve Kurslardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ise TEOG tercih süreci ile ilgili, “Bu yıldan itibaren YGS ve LYS kursları tek derse yönelik olacağı için sınava hazırlık çalışmasını okulların yapması gerekecek. TEOG tercihi yapacak öğrencilerin, seçecekleri okulun eğitim kalitesinin yanı sıra sınava hazırlık sürecindeki başarısına da dikkat etmesi yararlı olacaktır” önerisinde bulundu.

Uğur okulları doğru lise tercihinde yanınızda!

Uğur Okulları, 49 yıllık sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz TEOG Tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Uğur TEOG Tercih Ofisleri ile hedef öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak. Uğur Okullarının 104 okul, 13 kampüs ve tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 12-24 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur TEOG Tercih Ofisleri hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.