Uğur Tarhan’ın ’Yüzleşme’ kitabı çıktı

Uğur Tarhan, 10 yıllık köşe yazılarının yer aldığı kitabı ’Yüzleşme’ kitapçılardaki yerini aldı.

Bir çok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan aynı zamanda Uğur Tarhan 10 yıllık köşe yazılarını bir kitapta toparladı. Yüzleşme adını verdiği ilk kitabında birçok konuyu ele alan Av. Uğur Tarhan, "10 yıldır yazdıklarım arasından seçtiğim 100 yazı ile kendi hikâyemizle yüzleşmek istedim" dedi.

"Bu kitapta anlatmak istediğim çok şey var"

Uğur Tarhan, yeni kaleme aldığı ilk kitabı ile ilgili, "Bu kitapta anlatmak istediğim çok şey var. 10 yıldır yazdıklarım arasından seçtiğim 100 yazı ile kendi hikâyemizle yüzleşmek istedim. Hayat paylaşınca güzeldir. Acıyı, sevinci, isyanı, sevgiyi paylaşmak için yazıldı bu kitap. Eğer bu kitaptaki bir yazı bile aklına, yüreğine dokunabilirse maksadımız hâsıl olmuş, muradımız gerçekleşmiş demektir" ifadelerini kullandı.

Uğur Tarhan kimdir?

1981 yılında Meral-Vehbi Tarhan çiftinin ilk çocukları olarak İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Şişli Resneli Niyazi Bey İlköğretim Okulunda, lise eğitimini ise Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Üniversite öğrenimi devam ederken 2003 senesinde Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulundu. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamladı. Askerliğini 2007 yılında Bingöl’de yaptı. 2008-2011 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu’nun kurucu başkanlığını yaptı. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubunun kurucuları arasındadır. İYİ Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Tarhan, serbest avukatlık yapmaktadır.