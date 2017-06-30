Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel (ASDF) gelişimi destekleyen eğitim yaklaşımıyla öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim danışmanlığı birimiyle dünyanın saygın lise ve üniversitelerinden kabul aldı. Yurt dışı lise ve üniversite değişim programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International birimi, Uğur Okulları öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlıyor, yurt dışı eğitim olanaklarıyla vizyonlarını genişletiyor.

Yurt dışında lise eğitimi

Yurt dışında lise okumak isteyen Uğur’lu öğrenciler, eğitim hayatlarının bir dönemini, bir yılını ya da tamamını Amerika ve Kanada başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Yeni Zelanda gibi önde gelen dünya ülkelerinde tamamlayabiliyor. Lise değişim programı U-Xchange için öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na giriyor, geçerli puan almalarının ardından Rehberlik Bölümü öğrencinin program için hazır olup olmadığını belirliyor. Değerlendirmeler sonunda hem Türkiye’deki eğitim danışmanları hem de gitmek istedikleri ülkedeki eğitimciler tarafından mülakata alınıyor, tercihlerine göre başvuru süreci başlatılıyor.

U-Xchange programı ile bu yıl, Beylikdüzü Uğur Lisesinden 1 öğrenci Kanada Braemar College’ta, Ankara Yaşamkent Kampüsünden 2, Bodrum Uğur Anadolu Lisesinden 1, Ankara Balgat Kampüsünden 1 ve Sakarya Uğur Anadolu Lisesinden 2 öğrenci de Amerika’da lise öğrenimlerine devam edecekler. Öğrenciler bir ’tam akademik yıl’ süresince kabul aldıkları devlet liselerinde eğitimlerini sürdürecekler ve bu sürede yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar.

Ankara Yaşamkent Uğur Okulları Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Jan Duman; “Önümüzdeki yıl Amerika’da lise öğrenimine devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Hepimiz için çok önemli bir deneyim olacak. Gideceğim eyalet ve yanında kalacağım ailenin belli olmasına az kaldı. Güney eyaletleri, özellikle Georgia’yı çok istiyorum, çünkü sörf ile yakından ilgileniyorum. Hem akademik hem de sosyal anlamda gelişeceğimi düşünüyorum. Üniversite eğitimime de yurt dışında devam etmeyi hedefliyorum” dedi.

Farklı ülkelerde üniversite eğitimi

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 3 dil okulu ve 4 uydu kampüsü başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor.

Lise eğitimine devam eden ve üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen Uğur’lu öğrenciler, Uğur International tarafından sunulan üniversite danışmanlığı hizmetinden yararlanarak dünyanın önde gelen üniversitelerinin kayıt şartları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor ve başvuru sürecinde destek alabiliyor. Öğrenciler üniversite değişim programına dahil olmak için her ülke özelinde farklılık gösteren adımları izliyor. Süreçte ilk aşama dil yeterlilik sınavı oluyor, TOEFL veya IELTS gibi sınavlarda gerekli skorun sağlanmasının ardından ülkeye göre farklılaşan kabul koşullarını sağlamaları gerekiyor.

2016-2017 eğitim yılında eğitim gören 8 Uğur Okulları öğrencisi Uğur International ile farklı ülkelerdeki üniversitelerin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. İzmir Uğur Okulları Bornova Kampüsünden 2 öğrenci İngiltere Newcastle Üniversitesi ve Budapeşte Metropolitan Üniversitesinde öğrenim görecek. Yine Bornova Kampüsünden 2 öğrenci ve Antakya Uğur Anadolu Lisesinden 1 öğrenci Kanada Seneca College‘da eğitim görmeye hak kazandı. İstanbul Uğur Okulları Beşiktaş Kampüsünden 1 öğrenci Hollanda Wittenborg Üniversitesinden, Kartal Kampüsünden 1 öğrenci Washington Seattle Central College’dan, Bodrum Uğur Anadolu Lisesinden 1 öğrenci Venedik Ca’ Foscari Üniversitesinden kabul aldı.

Uğur Okulları Kartal Kampüsünden bu yıl mezun olan Metin Sıcakyüz; “Ekonomi bölümünde okumayı çok istiyordum. Okulumuzda Uğur International biriminin yaptığı sunumdan sonra yurt dışında okuma hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Seattle’da 5 sene okuyacağım, 1 yıl hazırlık olacak ve yurtta konaklayacağım. Alacağım bu güzel eğitimden sonra vatandaşlık sahibi de olmayı hedefliyorum” diye belirtti.

Bodrum Uğur Anadolu Lisesinden İrem Önder ise; “Hep İtalya’da okumayı istiyordum. Okulumda bu şekilde bir değişim programından faydalanabileceğimi duyduğumda çok heyecanlandım. Öncelikle dil okuluna gitmeye karar verdim ama Uğur International ekibindeki eğitim danışmanım ekonomi ve endüstriyi İngilizce olarak veren bir üniversite önerdi. İtalya’daki İngilizce eğitimler genelde moda tasarımı üzerine, ben ekonomi istiyordum. Okulu araştırdım ve İspanya, İngiltere gibi birçok farklı ülkedeki öğrencilerden talep gören bir üniversite olduğunu gördüm. Farklı kültürler ve çevrelerle etkileşimde olmak istediğim için bu okula başvuruda bulunduk. Şimdi ise IELTS’e girip 5.5 puanımı alarak gitmeyi arzu ediyorum” dedi.

Yurt dışı yaz okulları ile kısa sürede deneyim fırsatı

Yoğun bir ders yılının sonunda gerçekleştirilen yurt dışı yaz okullarında ise yabancı dil eğitimi, yapılan pratikle ileri seviyeye taşınıyor. Uğur Okulları öğrencilerine özel programlarla, yabancı dil öğrenimi desteklenmekle kalmıyor, seyahat edilen ülkenin coğrafi, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle de buluşuluyor. Yaz okulu programında öğrenciler, 9’uncu sınıftan itibaren Amerika’da Washington D.C. Mentora ve CES Toronto Dil Okullarında dil eğitimi alabiliyor.

Uğur International ile yurt içi ve yurt dışı gezi imkanları da sunuluyor. Düzenlenen gezilerle öğrenciler gittikleri yerlerin kültürünü öğrenerek kendilerine yeni bir vizyon katıyor, dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken, sosyal ve kültürel açıdan gelişme fırsatını yakalıyor. Uğur Okullarının deneyimli eğitmenlerinin de desteğiyle güven içinde dünyayı keşfetmenin heyecanını yaşıyor.