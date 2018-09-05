İHA’nın Yenibosna’daki genel merkez binasına gerçekleşen ziyarete UİGAD Genel Başkanı İzzet Aydın, Genel Başkan Vekili Yasemin Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çalım, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cesim Yener ve Teknoloji Geliştirme ve AR-GE’den Sorumlu Komisyon Başkanı Rümeysa Sarıpınar katıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, derneğin kuruluşu sebebiyle Genel Başkan İzzet Aydın olmak üzere kurucu üyeleri tebrik ederek, "İHA olarak her zaman yanınızdayız. İnternet medyası çalışanları adına önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

UİGAD Genel Başkanı Aydın da, derneğe desteklerinden dolayı Güven’e teşekkür belgesi takdim etti. İzzet Aydın, dernek yönetimi olarak önemli isimlere ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Aydın, internet medyası çalışanlarını derneğe üye olmaya davet etti.