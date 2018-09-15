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UİGAD Yönetimi, Kaymakam Kubilay'ı ziyaret etti

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) yöneticileri, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) yöneticileri, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ı makamında ziyaret etti.


UİGAD Genel Başkanı İzzet Aydın ve yönetim kurulu üyeler, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Aydın, internet medyası kullanımı hakkında öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve kurumların doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda kaymakamlık nezdinde ortak bir çalışma yürütülebileceğini kaydeden Aydın, dernek olarak internet medyası alanındaki her türlü projeye destek verdiklerini vurguladı. Aydın, Sultanbeyli'de başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Kaymakam Metin Kubilay'dan derneğin faaliyetleri konusunda destek istedi.


Kaymakam Metin Kubilay da derneğin kurucularını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette UİGAD Genel Başkanı Aydın, derneğe katkılarından dolayı Kubilay'a teşekkür belgesi takdim etti.

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