UiPath, Tansu Yeğen önderliğinde Türkiye faaliyetlerine başladı

Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka konusunda dünyanın önde gelen şirketi UiPath, Türkiye'deki operasyonlarına Tansu Yeğen'in liderliğindeki ekiple başladı.

Robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen şirketi UiPath, Türkiye'deki operasyonlarının başına Genel Müdür olarak Tansu Yeğen'i atadı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başkanı Kulpreet Singh, "Tansu'nun 10 kişilik tecrübeli ekibi ile faaliyetlerimizin Türkiye'de de başlatmış olmasından dolayı heyecan duyuyoruz, kendisi hem özel ve kamu sektöründeki müşterilerimizle hem de iş ortaklarımızla verimli işbirlikleri kurmamızı sağlayacak" dedi.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen ise, “Ülkemizdeki kurumlar verimliliklerini artırmak, çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve dijital dönüşümlerini hızlandırmak için devamlı yeni çözümler değerlendiriyorlar. Ekibimle birlikte özel ve kamu sektöründeki kurumlarla yakın çalışarak, UiPath'in Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka teknolojisi sayesinde öncelikle tekrarlanan süreçlerinin yazılım robotları tarafından yapılmasını sağlayacağız. Bu sayede kurumların hızlanmasına, çalışan memnuniyetlerinin artmasına ve masraflarının da azalmasına destek olacağız” açıklamasında bulundu.