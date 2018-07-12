Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:17

UKON Başkanı Hacıince: “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, yeni hükümet sistemini destekleyerek "UKON olarak, yeni Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz" dedi.

UKON Başkanı Hacıince: “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

12 Temmuz 2018 11:17


Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklediklerini belirtti. Hacıince, "UKON olarak, yeni Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz" ifadelerini kullandı.


Jeostratejik konumu, yetişmiş insan gücü, büyük bir genç nüfusu, son derece elverişli iklimi, geleceğe güvenle bakan toplumuyla, Türkiye’nin güçlü ve büyük bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıince, şu ifadelere yer verdi: "Büyük gücümüz ve güçlü liderliğimiz ile artık birikmiş sorunlarımızı teker teker çözmenin zamanı geldi. Bu büyük ve güçlü ülke hepimizin ülkesidir; Başta Cumhurbaşkanımız ve yeni Bakanlar Kurulu üyelerimiz olmak üzere, tüm ülke yönetimimizin göstereceği gayretlerinde her zaman yanlarında olmak ve ülkemizi hak ettiği seviyelere yükselmek için çaba göstermek, her Türk vatandaşının görevi olduğunu düşünüyoruz. Bütün sektörlerimizin bu topyekün seferberlik içinde yer alacağına inanıyoruz. Biz de UKON olarak, yeni Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde serbest girişimci olarak daha önceki tecrübeleri ile önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kabinenin en genç üyelerinden biri olarak, kendisinin tecrübesi ve dinamikliği ile önümüzdeki dönemde sektör olarak hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç