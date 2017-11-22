Ukrayna uçağında ‘bomba’ paniği

Aynı havayolu şirketinin Kiev uçağında da tedbir amaçlı bomba araması yapıldı.

Ukrayna Havayollarının İstanbul-Odessa seferini gerçekleştirmeye hazırlanan Boeing 737 tipi tarifeli uçağı, saat 16.30 sıralarında kalkış yapmak için Atatürk Havalimanı’nda pist başına doğru ilerlediği sırada şirketin İstanbul’daki ofisine telefonla bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine teyakkuza geçen şirket yetkilileri, havalimanıdaki yetkilileri arayarak bomba ihbarı nedeniyle uçuşun durdurulmasını istedi. Havalimanı görevlileri ise telsiz bağlantısı kurarak pilotu uyardı. Bunun üzerine pilot uçuştan vazgeçerek pist başından geri döndü. Geri dönen uçak güvenli bir alana çekildi. Uçaktan indirilen yolcular tekrar güvenlik kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına alındı. Bomba ihbarının yapıldığı Odessa uçağı yolcularının bagajları ise bomba imha uzmanları tarafından detaylı bir şekilde aramadan geçirildi.

Öte yandan, aynı dakikalarda Ukrayna Havayollarının İstanbul-Kiev seferini gerçekleştirecek uçağında da önleyici tedbir alındı. Bomba ihbarı yapıldığı sırada yolcu alımı yapılan uçakta yolcu alımı durduruldu. Yolcularda ve uçakta arama yapıldı.

Kiev seferini gerçekleştirecek uçağın yolcularından Şeref Özbay, “Kalkış zamanı var diye geldik. Pasaport kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 100 kişi kadar içeri alındı, sonra aniden durduruldu. Daha sonra bomba ihbarı yapıldığı bize söylendi ve bizi dışarı çıkardılar. Herhalde telefonla birisi ihbar etmiş. Kaptan girişleri kapatın demiş. Uçağa giren yolcular da dışarı çıkartılacak denildi. Biz de şuanda beklemedeyiz” dedi.