Başbakan Binali Yıldırımın katılımıyla, Pendik Kurtköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Paşaköy bağlantı yollarının açılış töreni yapıldı. Açılış törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Projenin insan hayatını kolaylaştırdığına vurgu yaparak, “Ülkemizin erişilebilir ulaşılabilir olması ülkemiz insanının sosyal refahının artması, yaşamının kolaylaşması Anadolu coğrafyasının kıtalar arası köprü konumunun hakkını vermek adına ulaştırmanın her alanında çığırlar açtınız. İnsanımız ister havayolu, ister demiryolu ister denizyolu, ister karayolu olsun bütün bu projeleri kullanarak bizzat yaşayarak sayın cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde sizin liderliğinizde bu ekibin çığır açtığını gördü.

Ülkenin neresine gidersek gidelim insanımızın teşekkürünü duasını alıyoruz. Bende o yüzden hem insanımız adına hem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında ki gerek kadrolu gerekse yüklenicisi gerek hizmet alımı 240 bin kişi adına sizlere sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz ticaretinin önündeki engeller kaldırılıyor”

Konuşmasına devam eden Arslan, “Sizlerin önderliğiniz ve ileri görüşlülüğünüz sayesinde bu ülkenin şehitlerimizin kanı ile sulanmış bütün toprağını bize vatan olarak bırakmış oldukları bu coğrafyanın hakkını vermek mamur etmek imar etmek adına uluslararası taşıma koridorları olan bütün projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. İnsanımız bilsin ki onların seyahat konforunu arttırırken, onların yaşamlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda ticaretin ekonominin büyümesi ülkemizin bu avantajlı konumundan özellikle taşıma koridorlarını tamamlayarak yararlanması adına da gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim memnuniyetle şu sözleri duyuyoruz. Türkiye coğrafyası Anadolu, Asya ile Avrupa arasında, Afrika kıtası arasında köprü konumundaydı ama taşıma koridorları anlamında bunun hakkı verilmiyordu. Son 15 yıldır bunun hakkı veriliyor. Ülkemiz insanının hayatı kolaylaşırken, ülkemiz ticaretinin önündeki engeller kaldırılıyor ve ticaret kolaylaşıyor, üretim kolaylaşıyor. İster ham maddenin ister mamul maddenin hedef pazarları kolaylaşıyor. Ortaya koyduğunuz hedefler yaptığımız projelerle sınırlı değil inşallah bunun çok daha büyüğünü çok daha güzelini ülkemizin kalkınmasına ülkemizin büyümesine katkı koyacak projeleri hep birlikte yapıp bitireceğiz” ifadelerini kıllandı.