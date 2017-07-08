Ulaştırma sektörü Haydarpaşa Tren Garı’nda buluştu

Etkinliğin açılışında konuşan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Erdem Direkler, UOP’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik geçiş sürecinde, ülkedeki ulaşımın çok yönlü hale gelmesi, ulaştırma alanında daha dengeli, güvenli, verimli ve rasyonel bir taşımacılığın hayata geçirilmesinde önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Katılım öncesi mali yardım aracı IPA-I kapsamında ulaştırma alanında altyapı yatırımları ve teknik destek projelerinin yapıldığını belirten Direkler, "Tüm Türkiye’yi kapsayan UOP kapsamında, IPA-I dönemi yatırımları üç büyük altyapı projesinde yoğunlaşmıştır. Bu projeler; Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının rehabilitasyonu ve sinyalizasyonu, Samsun-Kalın Demiryolu Hattının modernizasyonu ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesiminin rehabilitasyonu ve yeniden inşası projesidir. Bu buluşmayı gerçekleştirdiğimiz Haydarpaşa Tren Garı da, Yüksek Hızlı Tren Hattımızın İstanbul’daki son durağıdır. Bu verimli işbirliğinin oluşumuna katkıda bulunan başta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı’ndaki mesai arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, ortak vizyonumuzla ulaştırma alanında Avrupa Birliği ile çok daha büyük ve anlamlı projelere yine hep birlikte kalıcı imzalar atacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot da ulaştırma alanında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği işbirliğine ilişkin bilgiler verdi. Begeot, Haydarpaşa Tren Garı’nın tarihini hatırlatırken, yapılan çalışmaları böyle önemli bir mekanda anlatmanın kendilerine gurur verdiğini ifade etti. Ayrıca güvenli ve konforlu demir yolları inşa etmenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Haydarpaşa Tren Garı’nda üç gün boyunca sürecek UOP Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Programa 700 milyon euronun üstünde yatırım yapıldı

Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP), katılım öncesi mali yardım aracı (IPA I) ve bölgesel kalkınma bileşeni altında, ulaştırma altyapı yatırımlarına tahsis edilen fonların yönetimi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlandığı, 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada program, tüm Türkiye’yi kapsadığı kaydedilirken, IPA I dönemindeki altyapı yatırımları şu üç altyapı projesinde yoğunlaştığı bildirildi;

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının rehabilitasyonu ve sinyalizasyonu projesi (415 km),

Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının modernizasyonu projesi (378 km)

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesiminin rehabilitasyonu ve yeniden inşası Projesi (56 km)