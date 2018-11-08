Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “ Ulaşıma 16 yılda 515 milyar TL yatırım yaptık”

Geçtiğimiz yıl 28 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı “TRANSİST” 11'inci kez kapılarını açtı. Fuarın açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 16 yılda ulaşıma 515 milyar TL yatırım yaptıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı “TRANSİST 2018” İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Ulaşım sektöründe yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği fuarın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.

En çok tercih edilen ulaşım halen kara yolu

Bu yıl 11'incisi düzenlenen ve İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açan TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmaları bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ve İstanbul'un ulaşım alanındaki son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin 3 kıtanın kesiştiği önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Bakan Turhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemiz, dünya üzerinde konumu nedeniyle ulaşım yollarının kilit noktasında bulunuyor. 3 kıtanın kesiştiği noktada önemli ulaşım ve ticaret koridorları üzerinde bulunmamızı avantaja dönüştürecek hamleleri de geçmişte bu zamanki kadar atamamışız. Elbette bunun da bedelini ağır ödedik. Son 16 yılda 515 milyar TL yatırım yaptık. Bu yatırımlar içerisinde kara yollarının ayrıcalığı var. Çünkü ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım türü hala kara yolları. 2017 yılı itibariyle yolcu taşımacılığında yüzde 89, yük taşımacılığında yüzde 90'ı karayolları ile yapılıyor.”

“Avrupa'da 4'üncü sıraya yükseldik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava yolu ve demir yolu ulaşımındaki son durumu da değerlendirdi. 2003 yılından bu yana her iki ulaşım alanında gerçekleşen değişikliklerden bahseden Turan, “2003 yılında başlattığımız demir yolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayımızı 2017 yılı itibariyle 183 milyona çıkardık. 29 Ekim 2013 yılında hizmete giren asrın projesi Marmaray'da ise başlangıçtan bugüne kadar 296 milyon yolcu taşındı. 2003 yılında 36,5 milyon olan hava yolu yolcu sayımız 2017 yılı sonu itibariyle 195 milyona ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında hava yolundan 183 milyon kişi faydalandı. Böylece hava yolu yolcu sayısında dünyada onuncu, Avrupa'da dördüncü sıraya yükseldik. Dünya devi, medarı iftiharımız, 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'mızla faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya yükselttik” dedi.

Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı çalışmaları da anlattı. Ulaşım alanında dev adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Bakan Turhan, birbirine bağlanan metro hatları sayesinde İstanbul'da yaşayanların hayatının daha da kolaylaşacağını söyledi. Bakanlığın 143 kilometre raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğini açıklayan Turhan, “Ulaşım alanında İstanbul'da dev adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Metro uzunluğu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşacak. Geçtiğimiz ay Ümraniye-Çekmeköy metrosunun açılışını yaptık. Büyükşehir belediyemizin ön gördüğü hedef bin kilometrenin üzerinde. Büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmalara ilave, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizde devreye giriyoruz. 118 şantiye ve 18 güzergahta çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bakanlığımız tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre Yapımına devam ettiğimiz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattı ile Kadıköy-Kartal metrosunu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlamış olacağız. Bakırköy-Kirazlı hattıyla da Kirazlı-Olimpiyat Köy metrosunu Marmaray ve İDO'ya ulaştıracağız. Metro çalışmalarının yanında İstanbul'un banliyö hatlarını iyileştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Banliyö çalışmaları bittiğinde Gebze-Halkalı arası 3 hat halinde hizmet vermiş olacak” dedi.

“4 konu tema olarak işlenecek”

Açılış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bir konuşma yaptı. Geleneksel hale gelen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'da 4 ana konu üzerinde durulacağını belirten Mevlüt Uysal şöyle konuştu;

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi olarak planladığımız ve bütün ulaşım araçlarını, trafikteki her etkeni merkezi sistem olarak orada değerlendirip bu değerlendirmeye göre trafiği yönlendirdiğimiz zaman İstanbul trafiğinde yaklaşık yüzde 17'lik bir rahatlama oldu. Bu yılda TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongre ve Fuarı'nda 4C formülü dediğimiz 4 konu tema olarak işlenecek. Bunlardan biri maliyet, biri kapasite, biri sıkışıklık, biri de transfer merkezleri. Bu konuların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi, tartışılması 2 gün boyunca yapılacak.”

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve organizasyon ortaklarına plaket ve hediye takdim etti. Daha sonra Bakan Turhan ve diğer katılımcılar kongre ve fuarın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol ve davetliler fuar alanını gezdi.

Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı bu yıl maliyet, kapasite, sıkışıklık ve bağlantı olmak üzere 4C teması ile gerçekleşiyor. TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılarak katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak. TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı 2 gün boyunca devam edecek.