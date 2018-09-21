Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan müjde

İstanbul Banliyösü Pendik-Maltepe hattında test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan , İstanbullulara müjdeyi vererek; " Yıl sonunda bu demiryolu hizmetini İstanbullularınn hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla İstanbul Banliyösü Pendik- Maltepe hattında test sürüşleri başladı. Bakan Turhan makinist koltuğuna geçerek ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Turhan ve beraberindekiler Pendik İstasyonundan Maltepe'ye doğru hareket etti. Bakan Turhan'ın test sürüşü öncesinde yetkililerle konuşarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı görüldü.

Test sürüşü ardından Gebze, Pendik, Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı demiryolu projelerinin çalışmalarını izlemek üzere geldiği şantiyede basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, “İstanbul Banliyö sisteminde çok önemli bir görev ifa edecek olan bu güzergahımızın iyileştirmesi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hat istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir. Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizdeki gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. İki hat üzerindeki kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3. hat üzerinde ise şehirler arası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar-Sirekeci arası 4 dakikada seyahat yapılabilecektir. Yine Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Gebze-Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir. Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabilecektir. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu hattı ile bağlanmış olacaktır. Yük trenleri gece saatlerinde boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasındaki taşımacılık hizmetlerinin yürütebilecektir. Haydarpaşa bağlantısı ise yüksek hızlı trenin Haydarpaşa bağlantısı da bu projemize dahil edilmiştir. 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planlıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazılar kurul ve müze denetiminde de devam ediyor” dedi.

Proje ile ilgili rakamları da paylaşan Bakan Turhan, " Asya yakasında Ayrılıkçeşme'den Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 km'dir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19,5 km'dir. Mevcut iki hatlı demir yolu sistemi yerine üç hatlı demir yolu sistemi teşkil edilecektir. Yine 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız. Bu proje kapsamında 182 adet sanat yapısı, eski eserlerin korunacak olan yapılar da dahil inşa edilmiştir. Elektrikasyon ve sinyalizasyon sistemi boğaz geçiş kesimi de dahil olmak üzere yine bu kapsamda tesis edilmiştir. Projemizin maliyeti yaklaşık 1.394.460.173 avrodur. Bugüne kadar projede 843.368.670 avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır. Bu projenin hizmete girmesiyle İstanbul'da yoğun yerleşimin özellikle yaşadığı Marmara sahiline yakın civarlarda ve bu güzergahımıza bağlantılı olan diğer metro sistemleri ve toplu taşıma sistemleri ile birlikte projenin bütün olarak hizmete girmesi ile 96 bin aracın taşıyacağı yolcu bu sistemle taşınabilecektir. Ayrıca Avrupa ile Asya arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı da tesis edilmiş olacaktır. Boğazda hizmet veren mevcut köprülerimizin de trafiğinde yaşanan sıkışıklığa önemli bir katkı sağlayacaktır. Tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesiyle günde 1 milyon 200 bin İstanbullunun boğazın iki yakası arasında ulaşımına hizmet edecektir" dedi.

Banliyö hattı iyileştirme projesinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Turhan, “Yaklaşık 10 yıl kademeli de olsa bu güzergahta hizmetler kesintiye uğradı. Artık hedefimiz bugün burada deneme sürüşlerine başladık bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu demir yolu hizmetini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Ayrıca bir yüksek hızlı tren hattı bildiğiniz gibi şu anda Ankara-İstanbul arasında Pendik'e kadar çalışıyor. Bunu da istanbul'dan Haydapaşa'ya kadar, şimdilik Ayrılıkçeşme'ye kadar ve devamında Halkalı'ya kadar yüksek hızlı tren hizmet vermiş olacak. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetiyle ele almalarıyla birçok sıkıntı projede aşılmış oldu. Bakırköy istasyon alanı, Küçükçekmece'deki arkeolojik kazı alanı ve Ayrılıkçekmesi geçici geri dönüş tesisi gibi süresi dahilinde yükleniciye teslimi yapılamayan bu gibi sorunlar önemli ölçüde sayın Cumhurbaşkanımızın da katkı sağlamasıyla çözülmüş oldu” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Turhan, “Müteahhit firmadan, üstlenici firmadan, taşeron firmalarımızın yöneticilerine burada çalışan arkadaşlarımızın işçisinden mühendisine kontrol teşkilatından müşavirine idari elemanlarımıza altyapı genel müdürlüğümüze devlet demiryolları genel müdürlüğümüze ve ulaştırma bakanlığımızda bu projeyi gerçekleştirmek için emek veren, alın teri döken herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi ve bir süre şantiye işçileriyle konuştuktan sonra basın mensuplarına proje sorumlularıyla birlikte poz verdi.