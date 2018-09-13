Ülkemizde haftada bir SİHA üretiliyor

SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında konuşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bundan 10 yıl önce parasını ödeyip talep ettiğimiz SİHA'ları bize vermiyorlardı. Şimdi artık ülkemiz haftada 1 SİHA ve teknolojik anlamda onlardan çok daha ileri seviyede SİHA geliştirip ülkesine hizmet eder hale geldi. Bu milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak oldu" dedi.

En yeni yerli ürünler, sistemler ve teknolojilerin ilk defa görücüye çıktığı SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı başladı. SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Fuarının açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sunum yapan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ülkede savunma sanayi alanında önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

" Ülkemizde gerçekten savunma alanında çok önemli bir dinamizm var"

Yerli ve milli üretimin önemine değinen Bayraktar, "Ülkemizde gerçekten savunma alanında çok önemli bir dinamizm var. Bizim bu dinamizmi diğer sektörlere örnek model olacak şekilde başarıyla sürdürebilmemiz gerekmektedir. Savunma sanayinin şöyle bir özelliği var; savunma sanayi öyle bir alan ki ücretini dahi ödediğiniz zaman kısıtlamaya bağlı olduğumuz için tedarik edemiyorsunuz. Butik üretim olduğu için ARGE ve geliştirme maliyetleri yurt dışından hazırlandığı zaman çok yüksek oluyor. Savunma sanayindeki alt ana sistemleri biz kendi üreticilerimize, yerli tasarım firmalarımıza teknoparklardaki girişim firmalarımıza güvenip sahip çıkarsak, inanın onlar ARGE'si üretimi dahil yurt dışından hazır alınanlara nazaran çok daha etkin şekilde buna çözüm geliştirir. Bağımsız bir şekilde bu teknolojileri de kazanmış oluruz" dedi.

Milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak teknolojik anlamda çok başarılı işlere imza atıldığının altını çizen Haluk Bayraktar, "Bütün bu saydığım faaliyetler, aslında bir ekosistemin parçası bu ekosistem ancak, milli ve özgür üretimde görüldüğü gibi milli teknoloji hamlesi süreci altında ele alırsak, buna sahip çıkarsak başarılı olabiliriz. Yurt dışından gelen endüstri 4-0 adı altında başka ülkelerin kendilerini dünyada en ileri seviyeye çıkarmak için uyguladıkları stratejileri ithal etmeyeceğiz. Biz kendi gücümüzü, kendi başarımızı, kendi kavramlarımız üzerine kuracağız. Eğer biz onların kavramlarını kullanırsak onlardan temin edilen bilgisayar kontrollü tezgahlar onların istediği an, uzaktan kontrolle bir anda çalışamaz hale gelir. Tesislerimizde makinelerin yerleri değişirken onlardan izin almak durumunda kalırız. Biz milli teknoloji hamlesine sahip çıkarsak bundan 10 yıl önce parasını ödeyip talep ettiğimiz SİHA'ları bize vermiyorlardı, şimdi artık ülkemiz haftada bir SİHA ve teknolojik anlamda onlardan çok daha ileri seviyede SİHA geliştirip ülkesine hizmet eder hale geldi. Bu milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak oldu" diye konuştu.