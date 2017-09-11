Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:39

Ülker Çocuk Sanat Atölyesi Contemporary İstanbul’da

Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, 14-17 Eylül tarihleri arasında uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’da çocukları sanatla buluşturacak.

Ülker Çocuk Sanat Atölyesi Contemporary İstanbul’da

11 Eylül 2017 12:39


Yıldız Holding, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlayan Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni Contemporary İstanbul içinde bu yıl da hayata geçirecek. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak, sanatı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmek hedefiyle 2011 yılından bu yana düzenlenen Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, 14- 17 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda çocukları ağırlayacak.


Çocukların hayal güçlerinin ve estetik duygularının gelişimini destekleyecek çalışmaların uygulanacağı atölyede, çocuklar uzman eğitmenlerle birlikte yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. 2011 yılından beri farklı etkinliklerin içinde yer alan atölye, çocukların Burhan Doğançay, Hüsamettin Koçan gibi tanınmış sanatçılarla bir araya gelmesine olanak sağladı.



“Yapmak” değil “olmak”


Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 16 bini aşkın çocuğu sanatla buluşturan Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, her geçen yıl zengin içeriklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Atölyede bu sene sanatın izleyicisi ya da üreticisi olan çocukların, sanatın kendisi veya eserin bir parçası olmaları için tasarlanan etkinlikler yer alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç