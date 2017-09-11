Ülker Çocuk Sanat Atölyesi Contemporary İstanbul’da

Yıldız Holding, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlayan Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni Contemporary İstanbul içinde bu yıl da hayata geçirecek. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak, sanatı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmek hedefiyle 2011 yılından bu yana düzenlenen Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, 14- 17 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda çocukları ağırlayacak.

Çocukların hayal güçlerinin ve estetik duygularının gelişimini destekleyecek çalışmaların uygulanacağı atölyede, çocuklar uzman eğitmenlerle birlikte yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. 2011 yılından beri farklı etkinliklerin içinde yer alan atölye, çocukların Burhan Doğançay, Hüsamettin Koçan gibi tanınmış sanatçılarla bir araya gelmesine olanak sağladı.

“Yapmak” değil “olmak”

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 16 bini aşkın çocuğu sanatla buluşturan Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, her geçen yıl zengin içeriklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Atölyede bu sene sanatın izleyicisi ya da üreticisi olan çocukların, sanatın kendisi veya eserin bir parçası olmaları için tasarlanan etkinlikler yer alacak.