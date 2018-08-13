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13 Ağustos 2018 18:15

Ülker Ece Çikolata’nın bayramda en çok tercih edilenler arasında olması öngörülüyor

Kurban Bayramı öncesi bayram ziyaretlerine gidenlerin tercihleri arasında Ülker Ece Çikolata yine yerini alacak.

Ülker Ece Çikolata’nın bayramda en çok tercih edilenler arasında olması öngörülüyor

13 Ağustos 2018 18:15


Çeşnili ve dolgulu ürünler arasında lider olarak gösterilen Ece Çikolata içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla çikolata sevenlere farklı bir deneyim sunuyor. Hediyelik, şeffaf kutu ve poşet olmak üzere 4 farklı ambalaj çeşidiyle Ece Çikolata, bayramda konuklara ikram etmek ve ziyaretlerde hediye edilmek üzere tüketicisini bekliyor.



"Ülker her bayram yanınızda"


Ülker tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Kurban Bayramı’nda bayram coşkusunu yaşayan, gelenekleri günümüze taşıyan, paylaşmayı, ikram etmeyi ve hediye vermeyi seven herkesi buluşturan marka olmaya devam ediyor. Çikolata bayramlık ürünlerinde Ülker Ece Çikolata dışında, Ülker Çikolatin, Buklet, Coco Star, Albeni, Select, Lalezar, Beylerbeyi, Gökkuşağı, Sırma gibi farklı çeşitleriyle her damak zevkine uygun ürünleriyle raflarda" denildi.




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