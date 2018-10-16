Ülkerden yeni ürün

Piko 5; tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve sütten oluşan 5 farklı tadı tek bir pakette buluşturuyor. Atıştırmalık kategorisine yeni bir soluk getiren Ülker Piko 5, 96 kalorili ‘Hindistan cevizli-Chia-Badem', 94 kalorili ‘Kırmızı meyve-Badem' ve 89 kalorili ‘Kayısı-Fındık' olmak üzere üç çeşidiyle tüketicilere farklı alternatifler sunacak. Yeni Ülker Piko 5, lezzetli çeşitleriyle çikolata severlerin ve dengeli beslenenlerin gözdesi olmaya aday bir ürün olarak raflarda yerini alacak.