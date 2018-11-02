Demirel, Ultra HD 8K teknolojisinin HD 'nin on altı katı çözünürlüğe sahip dünyanın en iyi yayın teknolojisi olduğuna vurgu yaptı.

Türksat'ın stratejik ortaklığında bu yıl 4'üncü kez düzenlenen uluslararası uydu, yayın ve teknoloji etkinliği Global SatShow&Broadcast Eurasia Fuarı devam ediyor. Fuarda bulunan Türksat TV Yayın Direktörü Hüsamettin Demirel, Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden test yayına başlanan Ultra HD 8K teknolojisi hakkında bilgi verdi. Demirel, 8K teknolojisinin yüksek çözünürlükte HD 'nin on altı katı çözünürlüğe sahip olduğunun altını çizerek, “Bu yüksek çözünürlük görüntüleri çok ince ve detaylı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Ayrıca yüksek çaplı televizyonlarda televizyona yakından baksak bile, görüntüyü dağılmadan görebilmemizi sağlıyor. 8K test yayını çıkarken Türksat uydularından çıkıyoruz” dedi.

“Milli firmalarımız milli ürünler ortaya çıkaracak”

Yayın için Türksat 3A ve 4B uydularını kullandıklarını söyleyen Demirel, ”Daha sonra uyduya iletişimini gerçekleştiriyoruz. Uydu dönüşündeki arif çözücü de yerli firmamız Kızıl Elektroniğe ait. Ayrıca görüntüleri de uydu dönüşünde bir milli televizyon firmamız Vestel'e ait 8K panelle izlemiş oluyoruz. Yayın teknolojilerini çok erkenden takip ederseniz, yerli üreticilerle birlikte o teknoloji ile ilgili ürünleri üretmiş olursunuz. O teknolojiler hayata geçtikten sonra araştırma geliştirmeye başlarsanız ya da sonrasında gerçekleştirirseniz maalesef yabancı ürünleri satın alıp o ürünleri kullanmak noktasında kalıyorsunuz ve teknolojinin gerisinde kalmış oluyorsunuz. 4K yılda erken gerçekleştirdik ve yerli paydaşlar 4K ile ilgili ürünler üretti. Şimdi 8K'da erken başladık. Bu erken başlamamız sayesinde milli firmalarımız milli ürünler ortaya çıkaracak” şeklinde konuştu.

“Dünyada üçüncü kurumuz”

Uyduda hali hazırda 8K test yayını olan tek uydu kuruluşu olduklarını söyleyen Demirel, ”Daha önce iki farklı kurum 8K test yayınları gerçekleştirdi. Biz dünyada gerçekleştiren üçüncü kurumuz. Fakat onlar geçici süre ile gerçekleştirip tekrar indiler. Biz ise şuan uyduda 8K test yayınımıza devam ediyoruz. Çıktığımız 8K test yayınında biz henüz basına bile ilan etmemişken, yurt dışında çeşitli ülkelerde Polonya,İngiltere, Çekoslavakya, Gürcistan gibi çeşitli ülkelerde uyduya çıktığımız yayınları çözüp, kendi ülkelerinde henüz 4K yayının bile başlamadığını, Türksat'ın, Türkiye'nin 8K yayına başladığı şeklinde uydu forumlarında yorumlar gördük. Yurt dışında bizim bu çıktığımız üst teknolojiyi takip edip görüp takdirleri gözlemledik” ifadelerini kullandı.