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Ulu Önder Atatürk özlemle ve saygıyla Ataşehir'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80’inci yılında İstanbul Ataşehir’de de saygı ve özlemle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında İstanbul Ataşehir'de de saygı ve özlemle anıldı.


Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Metin Durmuş ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından binlerce vatandaş saat 9'u 5 geçe çalan siren sesiyle Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu. Tören sonrasında vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfiller bıraktı.


Törene, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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