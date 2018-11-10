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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Maltepe'de 'Saygı Zinciri' ve 'Saygı Dalışı' ile anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80.

yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 25 dalgıcın katıldığı 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinliğiyle anıldı. Dalgıçlar, dev Atatürk'ün gözleri tablosunu denizden çıkarırken program havadan görüntülendi.


Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında binlerce kişinin katıldığı 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 25 dalgıcın katıldığı 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinliğiyle andı. Ataya saygı zincirinin oluşturulduğu anma programında 25 dalgıç, Atatürk aşığı İngiliz ressam NedPamphilon'a ait 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunu sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkardı.


Saat 08.00'da başlayan anma etkinliklerine binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programda Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe de saygı duruşunda bulunulurken, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.


Anma programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kısa bir konuşma yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

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